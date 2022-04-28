Житомирська колаборантка стверджувала, що росіяни прийшли перемагати нацизм та знайшли в Україні лабораторії з «короною»

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, місцевій жительці повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Установлено, що житомирянка рашистську пропаганду влаштувала зранку, під час покупок у продуктовому магазині. Користуючись тим, що у публічному місці було чимало покупців, вона категорично заперечила збройну агресію російської федерації проти нашої держави.

Підозрювана переконувала присутніх, що росіяни прийшли не воювати, а перемогти нацизм, а також запевняла у правдивості фейків про те, що завдяки війні окупанти знайшли в Україні «лабораторії, у яких створили вірус».

Стосовно ще одного жителя Житомира, якого обвинувачують у публічному запереченні збройної агресії проти України та закликах до підтримки рішень і дій держави агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України), окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Цей колаборант вдень у своєму дворі «обробляв» сусідів, жителів багатоповерхівки, схвалюючи дії путіна та називаючи розв’язану ним війну спецоперацією. Обвинувачений стверджував, що напад рф є превентивними заходами, і насправді вона не мала за мету обстрілювати та скидати бомби на житлові квартали й об’єкти цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування в обох кримінальних провадженнях здійснювало Житомирське райуправління поліції.

Крім цього, за підтримання публічного обвинувачення у суді прокурорами Житомирської та Бердичівської окружних прокуратур визнано винними у колабораційній діяльності ще три особи.

Серед них — 51-річний житель Житомира, який закликав своїх знайомих підтримати дії ворожих збройних сил та не чинити опір, коли вони прийдуть окуповувати Житомир.

Житель Бердичівського району, перебуваючи у публічному місці – біля сільського будинку культури, переконував людей, що «мета спецоперації росії – денацифікація та демілітаризація України, роззброєння національних батальйонів та знищення нациків».

Його «партнер» по колабораційній діяльності — житель міста Андрушівки стверджував, що найближчим часом військові дії закінчаться і встановлять путінський режим, який, на його думку, повинні всі підтримати.

Стосовно цих трьох колаборантів судом винесено вироки у межах визначеного Кримінальним кодексом України покарання – позбавлення права обіймати певні посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на 11 років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури