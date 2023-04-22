Жорстоке умисне вбивство 14-річного юнака на Сумщині – затримано підозрюваного

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури 19 квітня 2023 року затримано 23-річного юнака за підозрою в умисному вбивстві рідного брата (ч. 2 ст. 115 КК України).

Так, 18 квітня 2023 року близько 18 год жителька с. Гребениківка Охтирського району на території власного домогосподарства в господарській будівлі виявила труп свого 14-річного сина з ознаками насильницької смерті. Про вказаний факт жінка повідомила в поліцію. Правоохоронці оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним старший брат загиблого. Під час спецоперації підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України у Львівській області, куди він втік відразу після скоєння злочину.

Причину свого вчинку затриманий пояснити не може. З його слів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він спочатку душив брата, а потім перерізав йому горло.

Відповідно до висновку медиків, причиною смерті неповнолітнього є масивна крововтрата внаслідок ушкодження судин шиї.

Довідково: затриманий лише в листопаді 2022 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєний злочин йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих слідчого управління ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура