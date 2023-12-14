Житель Берегова убив сусіда, вдаривши металевим совком по голові

Берегівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, якому інкримінують умисне вбивство товариша (ч. 1 ст. 115 КК України). Подія трапилась у Берегові 11 червня цього року.

У ході слідства встановлено, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між обвинуваченим і його сусідом раптово виник конфлікт. Господар помешкання наніс чоловіку кілька десятків ударів, зокрема – металевим совком по голові. Потерпілий помер на місці інциденту. Медики діагностували в нього відкриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та інші ушкодження.

Закарпатець наразі перебуває під вартою. Якщо суд визнає його винним у злочині, чоловік може провести до 15 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури