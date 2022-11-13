Житель Черкащини отримав 4 роки тюрми за хабар працівнику поліції

Уманською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням 58-річного чоловіка, який пропонував службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду за вчинення дій в межах повноважень (ч. 3 ст. 369 КК України).

У ході судового розгляду справи прокурором доведено, що житель м. Христинівка запропонував та надав неправомірну вигоду заступнику начальника слідчого відділу Христинівського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в сумі 1000 доларів США за вирішення питання про закриття кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах його сином.

Вироком Христинівського районного суду Черкаської області обвинуваченого визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США безоплатно вилучено у власність держави.

Примітка: відповідно до положень ст. 62. Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури