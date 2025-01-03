Житель Дніпра завдав смертельні тілесні ушкодження дружині

Численних ударів по голові завдав дружині нападник. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Злочин стався наприкінці листопада 2024 року в одній із квартир багатоповерхівки в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Правоохоронці відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління № 2 встановили, що між подружжям сталася сварка, в ході якої 58-річний фігурант побив дружину.

Потерпілу госпіталізували до лікарні, де через деякий час вона померла.

31 грудня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

2 січня суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2