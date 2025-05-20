Житель Дніпропетровщини через ревнощі позбавив життя односельця

Під час сумісного дозвілля між знайомими виникла сварка, в ході якої фігурант до смерті деревʼяною палицею побив потерпілого. Від отриманих множинних травм 42-річний чоловік помер на місці події.

На підставі зібраних доказів правоохоронці Синельниківського районного управління поліції затримали 29-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

19 травня слідчі, за погодженням із Синельниківською окружною прокуратурою, повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області