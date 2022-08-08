Житель Дніпропетровської області вистрелив у людину через зауваження про вигул собаки

Поліція затримала раніше судимого мешканця Першотравенська, який вистрелив у перехожого.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився увечері 5 серпня на вулиці Горького. Незнайомець зробив зауваження чоловікові, оскільки той порушив правила вигулу собаки. У пориві гніву власник чотирилапого вдарив перехожого, а потім вистрелив у нього з пістолета.

На щастя, потерпілий вижив, оскільки поранення не було серйозним. Проте йому довелося звернутись до лікарні.

Поліція затримала стрілка. Ним виявився колишній в’язень. Пістолет «Флобер» вилучили та направили на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.