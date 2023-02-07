Житель Ізмаїла вдарив зарізав співмешканку через ревнощі

Поліцейські затримали зловмисника.

41-річний житель Ізмаїла вдарив 38-річну співмешканку ножем у шию, завдавши несумісні з життям тілесні ушкодження. Подія сталася біля приватного будинку сімейної пари. Закривавлену жінку виявила перехожа і сповістила на спецлінію «102».

Виїхавши за вказаною заявницею адресою, поліцейські встановили, що небіжчиця жила поряд, при огляді судово-медичним експертом у неї були виявленні два ножові поранення в області шиї. Біля убитої знаходився її співмешканець в стані алкогольного сп’яніння. На запитання, що сталося, чоловік пояснень не давав.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що між сімейною парою при вживанні спиртних напоїв за місцем мешкання стався конфлікт на ґрунті ревнощів. Сварячись, чоловік з жінкою вийшли на вулицю, де він і наніс їй смертельні ножові поранення.

Фігурант раніше судимий за скоєння крадіжок та умисне вбивство, звільнився з міст позбавлення волі декілька років тому.

Свою причетність до скоєного він заперечувати не став.

Слідчі при огляді місця події вилучили знаряддя вчинення злочину та інші докази причетності громадянина до трагічної події. За наявності достатньої доказової бази, поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після проведення всіх необхідних слідчих дій буде вирішене питання щодо остаточної кваліфікації дій затриманого.

За умисне вбивство ізмаїльцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області