Житель Кривого Рогу підірвав гранату посеред вулиці

Внаслідок події, на щастя, люди не постраждали.

31 березня близько 2.40 до поліції надійшло повідомлення про вибух, який пролунав в одному із дворів на території Тернівського району міста. Для з’ясування обставин на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції. Попередньо встановлено, що 21-річний хлопець кинув гранату на вулиці.

Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

31 березня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції