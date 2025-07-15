Житель Київщини підпалив матір та брата. Жінка померла в лікарні

На Обухівщині 57-річний чоловік під час конфлікту облив родичів легкозаймистою речовиною та підпалив. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

13 липня, близько 21:12 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на подвірʼї одного з домоволодінь Василькова чоловік та жінка отримали опіки.

Правоохоронці встановили, що між фігурантом та його 54-річним братом виник конфлікт. У ситуацію втрутилася мати, ставши на захист молодшого сина. Аби помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною, облив рідних та за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події.

Потерпілих доставили до медичного закладу. Медики діагностували у жінки та її сина опіки тіла різного ступеню. На жаль, від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.

Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх для проведення відповідних експертиз.

У ході проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Поліція Київської області