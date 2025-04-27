Житель Миколаївщини сокирою тяжко травмував брата

Конфлікт між братами виник під час розпиття спиртних напоїв. Фігурант сокирою наніс кілька ударів потерпілому. Зловмисника поліцейські затримали, за скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

25 квітня близько 6:00 до операторів спецлінії 102 звернулась жителька Прибужанівської сільської громади. Заявниця повідомила, що один із її синів сокирою травмував іншого.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи Вознесенського райуправління. Правоохоронці з’ясували, що чоловіки з візитом приїхали до своєї матері. Під час розпиття спиртних напоїв між ними виник словесний конфлікт, в ході якого зловмисник сокирою наніс кілька ударів по голові брату. Потерпілого 45-річного чоловіка в тяжкому стані лікарі ушпиталили.

Слідчі вилучили знаряддя злочину, а 49-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За замах на вчинення умисного вбивства йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Вознесенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області