Житель Одещини підпалив торговий кіоск, аби приховати крадіжку

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Білгорода-Дністровського про загоряння дерев’яного торговельного павільйону, в якому здійснювався продаж одягу. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до цієї події причетний житель Ізмаїла, який перебуває у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У вечірній час зловмисник через вікно проник до торговельного кіоску, звідки викрав пакети з новим одягом: футболками, светрами, штанами та сукнями загальною кількістю 37 одиниць на суму майже 21 тис. гривень. А щоб приховати крадіжку, він підпалив всередині кіоску інший одяг та втік з місця події.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у правопорушника в якості речових доказів викрадені речі, а самого зловмисника помістили під варту. Крім того в рамках провадження слідчі призначили низку експертиз.

«Отримавши висновки експертів та зібравши інші докази, слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у приміщення, вчиненій в умовах воєнного стану, та в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, що передбачено частиною 4 статті 185 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини