Житель Одеського району до смерті побив співмешканку через ревнощі

Причиною агресивної поведінки чоловіка стало те, що жінка біля будинку розмовляла з їхнім односельчанином. Правопорушнику повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що 34-річна жінка та її 37-річний чоловік разом святкували день народження батька останнього. Коли закінчилось спиртне, він пішов до магазину купити ще, а повернувшись додому, побачив, як співмешканка розмовляє з односельчанином, що під’їхав до їхнього будинку. Коли останній поїхав, чоловік, приревнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в оселі, де зловмисник нещадно побив потерпілу руками та металевою кочергою.

Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах, а вранці чоловік виявив жінку у важкому стані та викликав їй «швидку». Але, на жаль, до приїзду медиків вона померла.

Попередньо смерть жінки настала від отриманих тілесних ушкоджень, точну причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, які скерують на експертизи.

«Під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство триває», – повідомив начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

Одеське районне управління поліції №2