Житель Одеського району приревнував та убив співмешканку

Зловмисник до смерті побив 35-річну жінку і сховав тіло у колодязі. Правоохоронці викрили правопорушника того ж дня, коли отримали повідомлення про зникнення жительки Маяківської сільської громади. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

До поліції звернувся син громадянки із повідомленням, що його мати вже майже три тижні не виходить на зв’язок. Того ж дня поліцейські, на підставі ухвали Біляївського районного суду, провели обшук у маєтку, який розшукувана орендувала з 39-річним співмешканцем, та встановили його причетність до зникнення жінки.

Поліцейські з’ясували, що 12 липня між співмешканцями відбулася сварка – п’яний чоловік почав звинувачувати жінку у зраді, у гніві побив її до втрати свідомості та ліг спати. А наступного ранку виявив потерпілу без ознак життя і, злякавшись відповідальності, кинув тіло небіжчиці у колодязь на задньому дворі домоволодіння. Сусідам і знайомим зловмисник повідомив, що цивільна дружина після сварки пішла з дому і наказала її не шукати.

Тіло виявленої у колодязі жінки поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередньо вона померла від побиття.

«Фігуранту під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення», – прокоментував т.в.о. начальника Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

ГУ Національної поліції в Одеській області