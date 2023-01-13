Житель Прикарпаття незаконно нарубав дубів на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом незаконних порубок дерев, що спричинили збитки на 1,5 млн грн (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, за попередньою змовою з іншими особами здійснили незаконну порубку особливо цінної деревини в Долинському спеціалізованому агролісгоспі. У квітні 2022 року зловмисники самовільно зрізали 72 дуби, розпиляли та вивезли на територію пилорами для подальшої реалізації.

В ході розслідування вилучено деревину, призначено експертизи.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура