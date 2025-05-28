Житель Сумщини після сварки спалив сарай та авто сусіда (фото)

У селі Любитове Конотопського району сварка між двома сусідами закінчилася підпалом майна. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру.

До відділення поліції №1 (м. Кролевець) надійшло повідомлення про пожежу. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також рятувальники.

Під час огляду правоохоронці виявили повністю знищене вогнем господарське приміщення та автомобіль «ІЖ 2125», що знаходився всередині. За висновком працівників ДСНС, пожежа почалася через навмисний підпал.

Працівники сектору кримінальної поліції, використовуючи методи кримінального аналізу, встановили, що до вчинення злочину причетний 61-річний знайомий потерпілого. Поліцейські з’ясували, що між чоловіками давно виникали побутові конфлікти. Після останньої сварки підозрюваний не стримав емоцій, підпалив сіно, яке зберігалося в сараї потерпілого, та втік з місця події.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Також суд, за клопотанням слідчого, обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області