Житель Тернопільського району до смерті забив односельця

Зловмисник під час конфлікту з односельцем завдав останньому чисельну кількість ударів у різні ділянки тіла та голову від яких потерпілий помер.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителів села Малий Ходачків про те, що на подвір’ї сусіда лежить побитий чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

На час приїзду поліцейських чоловік уже був мертвий, як з’ясувалося, це житель села Малий Ходачків, 1968 року народження.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до смерті потерпілого причетний односелець, 1964 року народження. Напередодні чоловіки спільно розпивали алкоголь в будинку зловмисника. Під час конфлікту господар з кулаками накинувся на гостя. Побив до смерті. Аби приховати свою причетність до злочину, мертве тіло витягнув на подвір’я, прибрав у помешканні, намагаючись відмити сліди крові й подався до знайомого.

Правоохоронцям вдалося зібрати незаперечні докази причетності зловмисника до важкого злочину. Сьогодні йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області