жителі херсона втратили 95 тисяч гривень, оформивши фейкову грошову допомогу через інтернет

За минулі дві доби 5 жителів Херсона постраждали від дій шахраїв, які під виглядом державних та міжнародних організацій пропонували оформити грошову допомогу постраждалим від війни.

Люди переходили за посиланнями, вводили свої особисті дані, реквізити банківських карток, після чого аферисти отримували доступ до банківських рахунків та кредитних лімітів заявників. Загалом, жителі Херсона втратили 95 тисяч гривень. За усіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» ККУ.

Інформацію про псевдовиплати усі потерпілі знаходили у месенджерах та соціальних мережах. Не перевіривши достовірність інформації, громадяни одразу переходили за посиланнями та вводили конфіденційні дані, які ні в якому разі не можна нікому повідомляти.

Секретні дані своїх карток, паролі та коди не можна розголошувати ні працівникам банків, ні представникам різних фондів, які нібито пропонують допомогу. Спочатку необхідно переконатися, чи дійсно певна організація виплачує гроші постраждалим від війни. Для цього можна знайти інформацію про організацію в інтернеті, прочитати відгуки, самим зателефонувати за номерами та дізнатися всі подробиці про виплати.

Щоб не стати жертвами шахраїв, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

Відділ комунікації поліції Херсонської області