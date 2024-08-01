Жителька Рівненщини намагалась підкупити слідчого ДБР за 12 тисяч доларів

За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру жительці Рівненщини, яка видавала себе за військовослужбовицю ТРО і волонтерку. Їй інкримінують пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, жінка, яка назвалась представницею чотирьох підозрюваних у дезертирстві фігурантів кримінальних проваджень, зв’язалась зі слідчим ДБР та пообіцяла надати документи, які підтверджують, що чоловіки перебувають на лікуванні.

Однак під час зустрічі вона запропонувала правоохоронцю 12 тисяч доларів США за закриття цих справ та непритягнення ухилянтів до відповідальності.

Про таку «пропозицію» слідчий невідкладно повідомив своє керівництво і спецпрокуратуру, яка спільно із колегами задокументувала злочин.

Затримали підозрювану у порядку ст. 208 КПК України – під час надання 8 тисяч доларів США авансу.

Під час особистого обшуку у неї знайшли 35 тисяч доларів, документи, кілька мобільних телефонів та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання для жінки міри запобіжного заходу. Крім цього, перевіряється її причетність до аналогічних схем.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу ДБР.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора