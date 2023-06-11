Жителька Рівненського району намагалася вбити власну матір

Підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дев’ятого червня близько 19 години між 57-річною жителькою села Городок та її дочкою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт щодо побутових питань. Сварка тривала недовго і 30-річна дочка двічі вдарила ножем у груди матері. Після скоєного зловмисниця втекла із місця події. Втім, через кілька годин її затримали поліцейські на одній із вулиць в обласному центрі.

30-річній жительці Городка слідчі повідомили про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство за статтею ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України.

Потерпілу госпіталізували до лікарні із проникаючим пораненням грудної клітки та гемотораксом. Наразі її життю загрози немає.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області