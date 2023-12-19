Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за систематичне домашнє насильство над співмешканкою

Жінка систематично потерпала від образ та погроз чоловіка, коли він перебував напідпитку. Кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

Житель Татарбунар тривалий час ображав цивільну дружину нібито через те, що та висловлювала своє невдоволення його пристрастю до алкоголю. Будучи напідпитку і користуючись своєю фізичною перевагою, чоловік влаштовував жінці сварки, лаявся на неї та принижував.

Потерпіла щоразу зверталася до поліції по допомогу, і правоохоронці складали відносно правопорушника адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства, що передбачено статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд зобов’язував кривдника сплатити штраф. Остання сімейна сварка завершилася ще й терміновим заборонним приписом, яким поліцейські заборонили чоловіку наближатися до жінки. Також його попереджали про кримінальну відповідальність у разі повторення правопорушення.

Втім кривдник не зробив для себе належних висновків і, будучи у нетверезому стані, прийшов до жінки додому та почав погрожувати фізичною розправою, чим порушив заборонний припис. Потерпіла знову звернулась із заявою до поліції, і правоохоронці розпочали вже провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується систематичне домашнє насильство.

«Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою обвинувачений перебуває у близьких відносинах, що призводить до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої. Це правопорушення карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Слідство поліцейські завершили і обвинувальний акт скерували до суду», – прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Правоохоронці вкотре зауважують, якщо ви потерпаєте від домашнього насильства (фізичного, психологічного, економічного чи сексуального) або стали свідком такого правопорушення, насамперед треба звернутися до поліції. Ви можете викликати поліцію за номером телефону 102 або звернутися особисто до найближчого територіального підрозділу поліції.

Цілодобову психологічну та юридичну консультації з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації ви можете отримати за номером Національної безкоштовної «гарячої лінії» 116-123 та номером Урядової «гарячої лінії» 15-47.

Не залишайтесь наодинці зі своєю проблемою.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини