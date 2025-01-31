Жителя Болграда затримали за незаконний збут гранат

Слідчі задокументували дві оборудки з боєприпасами. Правопорушнику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники Болградського районного відділу поліції встановили, що 66-річний житель райцентру має боєприпаси і підшукує на них покупців.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці задокументували, як зловмисник продав двом клієнтам загалом чотири гранати, отримавши за них 14 тисяч гривень.

Як повідомив начальник Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов, ділка затримали «на гарячому» під час другої оборудки. Слідчі територіального підрозділу поліції зі співробітниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили з незаконного обігу всі боєприпаси, які збув правопорушник, та скерували їх на експертизу. За експертними висновками, вони є гранатами Ф-1 та РГД-5. Крім того, у якості речових доказів правоохоронці вилучили частину грошей, отриманих збувачем за «товар».

Поліцейські встановили, що зловмисник придбав боєприпаси у невстановленої особи і тримав у схованці на околиці міста допоки не знайшов покупців. Крім того, правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває на іспитовому терміні за вчинення домашнього насильства, за яке минулого року був засуджений до двох років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – у незаконному носінні, зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Встановлюється канал надходження боєприпасів до затриманого.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

Нагадуємо, що з 25 листопада 2024 року введені в дію зміни до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Якщо ви маєте або знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Також зауважуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Болградський районний відділ поліції Одещини