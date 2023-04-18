Жителя Чернівців затримали за скоєння умисного вбивства

Учора, 17 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в помешканні виявили мертвим 77-річного чернівчанина. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали чоловіка, причетного до скоєння вбивства. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Отримавши інформацію про ймовірне вбивство у Чернівцях, для з’ясування обставин, на місце події одразу виїхало керівництво обласного управління Нацполіції, співробітники карного розшуку і Слідчого управління, кінологи, слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та працівники Чернівецької окружної прокуратури.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці обстежили помешкання та виявили 77-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Попередньо правоохоронці встановили, що між двома чернівчанами виникла суперечка, під час якої 75-річний чоловік завдав три ножових поранення 77-річному буковинцю. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер, а зловмисник з місця злочину втік.

Поліцейські швидко встановили місцезнаходження чоловіка причетного до вбивства та затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

З місця злочину співробітники поліції вилучили знаряддя вбивства та низку інших речових доказів. Вилучене направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС.

Слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області