Жителя Дніпропетровщини затримали за збут зброї та боєприпасів

Чоловіка затримали на місці злочину, після продажу автомата Калашникова, спорядженого магазином з набоями.

18 лютого працівники кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції задокументували злочинну діяльність 39-річного місцевого жителя. Автомат Калашникова, 30 набоїв та гроші, отримані від збуту зброї, вилучили. Далі, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта, правоохоронці вилучили дві гранати із запалами та 30 набоїв калібру 5,45.

Всі речові докази направили на експертизу. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що раніше він вже був судимим за майнові злочини.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські проводяться подальші слідчі заходи для встановлення джерел надходження вогнепальної зброї та боєприпасів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції