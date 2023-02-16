Жителя Івано-Франківська затримали за підозрою у вбивстві приятеля

Підозрюваний задушив 67- річного приятеля під час застілля. Слідчі розпочали кримінальне провадження і встановлюють всі обставини події.

14 лютого близько 23 години на лінію «102» надійшло повідомлення про вбивство. На місце одразу виїхали слідчі слідчого управління та спеціалісти-криміналісти.

Поліцейські встановили, що 70-річний мешканець Івано-Франківська вдома розпивав спиртні напої із 67–річним приятелем, мешканцем села Одаї, Тисменицької ТГ. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, що переросла у бійку, в ході якої 70-ти річний пенсіонер почав душити приятеля. Останній в результаті помер на місці. Фігурант невдовзі викликав швидку допомогу. Однак медики лише констатували смерть потерпілого.

В ході огляду місця події поліцейські виявили та вилучили речові докази, які підтверджують причетність івано-франківця до скоєння тяжкого злочину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому уже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини