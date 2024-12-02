Жителя Ізмаїльського району судитимуть за нанесення смертельного ножового поранення знайомому
За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт щодо нього вже скеровано до суду.
Про подію, що сталася в липні поточного року в одному з приватних будинків у місті Кілія, на спецлінію «102» повідомила жінка, яка пообіді повернулася додому і виявила з ножовим пораненням та у непритомному стані свого 38-річного чоловіка.
Прибувши на місце події, слідчі за декілька годин з’ясували, що вранці 39-річний знайомий приходив до потерпілого з’ясувати, чому напередодні ввечері друзі останнього з його телефону дзвонили йому і висловлювались нецензурною лайкою. На цьому ґрунті між чоловіками спалахнула словесна перепалка, в ході якої гість схопив зі столу кухонний ніж, вдарив ним господаря у груди і пішов додому.
Потерпілого, якому дружина виклика «швидку», відразу госпіталізували до міської лікарні, де йому діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки з ушкодженням легені. Від отриманих травм чоловік помер у медичному закладі на наступний день.
З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження. Зловмисника затримали. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
«Ми провели досудове розслідування під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, зібрали достатньо доказів і висунули фігуранту обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерований до суду», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.
Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській областіTweet