Жителя Ізяслава затримали за підозрою у замаху на вбивство батька

37-річного жителя Ізяслава затримали за місцем проживання. Йому доведеться відповідати перед законом за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія сталася 14 грудня в Ізяславі. До відділу поліцейської діяльності № 2 Шепетівського районного управління поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставлено 60-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями голови.

На місце події негайно виїхали працівники поліції. Правоохоронці встановили, що 37-річний син потерпілого на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин кілька разів вдарив свого батька молотком по голові, спричинивши йому важкі травми.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шепетівського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області