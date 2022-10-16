Жителя Одеського району затримали за підозрою в замаху на вбивство пасинка

Подія трапилася за місцем мешкання правопорушника в одному з сіл Доброславської ОТГ. Під час спільного вживання алкогольних напоїв 59-річний чоловік двічі вдарив ножем у груди 36-річного сина своєї співмешканки, якого виховував з трирічного віку.

Сталося це в розпал словесного конфлікту, причину якого ніхто пояснити не зміг.

З отриманими тілесними ушкодженнями потерпілий зміг втекти до бабусі на сусідню вулицю, і жінка викликала онукові допомогу. Лікарі госпіталізували пораненого.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 вилучили з місця події ніж, направили його на експертні дослідження, а правопорушнику повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

На час досудового розслідування підозрюваного помістили під варту.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції №2