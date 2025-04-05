Жителя Словʼянська за підпал машини ЗСУ увʼязнили на 8 років

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області визнав чоловіка винним у знищенні чужого майна і перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 квітня.

Ввечері 8 листопада 2024-го обвинувачений підпалив автомобіль з візуальними ознаками приналежності до сил оборони України, а саме з білими хрестами на бічних дверях. Відео підпалу він переслав у Telegram невстановленій особі, яка пропонувала гроші за знищення військового транспорту.

Згодом у суді чоловік розповів, що на відео замовник не зміг роздивитися, яке авто підпалили. Тому за завданням куратора вранці він поїхав на місце злочину, щоб зняти згорілий автомобіль. Але там його вже чекали правоохоронці. Грошової винагороди підпалювавч так і не отримав.

Цей автомобіль був переданий військовослужбовцям ЗСУ від благодійного фонду як гуманітарна допомога для потреб і виконання бойових задач.

За сукупністю злочинів зловмисник відбуватиме 8 років тюремного покарання.