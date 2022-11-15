Жителя Ужгородщини засуджено до 7 років ув’язнення за смертельне побиття тестя

За публічного обвинувачення прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури мешканця с. Загорб засуджено до 7 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень своєму тестю (ч. 2 ст. 121 КК України). Потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Подія трапилася 16 вересня на Ужгородщині, за місцем проживання обвинуваченого. Між ним та його тестем виникла суперечка через особисті неприязні відносини. Під час конфлікту чоловік у стані алкогольного сп’яніння завдав потерпілому кілька ударів по голові й тілу. Саме множинні травми, переломи та інші одержані ушкодження стали причиною смерті особи.

Того ж вечора, коли стався інцидент, закарпатця затримали. Під час проведення слідства він перебував під вартою без права внесення застави. Там і знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Варто зазначити, що обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. До того ж, сторони захисту та обвинувачення не оспорювали обставини скоєння злочину. Це дало можливість за лічені дні після скерування обвинувального акту до суду розглянути його та ухвалити вирок.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури