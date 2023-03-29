Жителя Вараського району засуджено за вбивство односельця

Прокурором Вараської окружної прокуратури у суді доведено вину жителя села Липне, якого обвинувачували в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, 5 жовтня 2022 року у селі Липне 68-річний місцевий житель, перебуваючи у себе вдома у стані алкогольного сп’яніння, у ході конфлікту умисно вдарив кілька разів кухонним ножем свого 52-річного односельця, з яким перед тим вживав спиртні напої. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Стороною обвинувачення зібрані беззаперечні докази винуватості особи, а також проведено комплекс судових експертиз, висновки яких також підтверджують вину чоловіка.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину у скоєному.

Із врахуванням тяжкості злочину, особи винного, його психічного стану, та обставин справи, а також зважаючи на думку потерпілої, судом призначено обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років.

Наразі вирок суду вже набрав законної сили. Засудженого, який ще від жовтня минулого року перебуває під вартою, етапують для відбуття покарання до виправної колонії.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури