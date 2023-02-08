Жителя Закарпаття судитимуть за продаж гуманітарної допомоги на 17 тисяч доларів

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги у великому розмірі під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений як волонтер одержав частину завезеної в Україну гуманітарної допомоги. Йдеться про майже два десятки палет із милом. Товар призначався для потреб військових чи постраждалих від збройної агресії РФ цивільних громадян. Безоплатно отриманий товар чоловік продав за 17 тисяч доларів США, після чого одразу був викритий правоохоронцями.

Загальна вартість реалізованої гуманітарної допомоги становить 2,4 млн грн.

Під час досудового розслідування закарпатець визнав свою провину у скоєному та за власним бажанням зробив благодійний внесок на потреби ЗСУ у розмірі 50 тис. грн. Підтвердження перерахування коштів на спецрахунок для підтримки армії він надав правоохоронцям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції Ужгородщини за оперативного супроводу співробітників 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та УСР в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури