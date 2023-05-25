Житомирянина засудили до 14 років позбавлення волі за вбивство дружини

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя, який раніше вже вчиняв умисне вбивство, визнано винним у новому умисному вбивстві (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що жорстоке вбивство своєї дружини 51-річний житомирянин скоїв у серпні минулого року.

Напередодні обвинувачений, звільнившись (рік тому) з місць відбування покарання за вбивство приятеля, одружився із 49-річною житомирянкою, з якою познайомився ще перебуваючи у слідчому ізоляторі та деякий час листувався.

Трагічна подія сталася у центрі міста, вдень, біля паспортного столу. Там домовилися зустрітися з дружиною, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка, у зв’язку з чим мала отримати новий паспорт.

Під час суперечки, що виникла на ґрунті ревнощів, обвинувачений вихопив з кишені складний ніж та декілька разів вдарив ним жінку. Лікарі констатували смерть потерпілої від множинних поранень з ушкодженням серця.

За показами свідків, жінка й раніше потерпала від побоїв, хоча на чоловіка не скаржилася.

Фігурант намагався виправдати свої дії, пояснюючи, що на той час перебував на замісній терапії.

Свою вину у суді визнав повністю.

З дня затримання до набуття вироком чинності перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури