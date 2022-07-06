Злочинна група незаконно вирубала ліс на землях АТ «Укрзалізниця» на ₴7 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру 6 учасникам злочинної групи за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях (ч.ч. 2, 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, мешканець Подільська організував злочинну групу, до складу якої увійшло четверо його земляків та співробітник одного з райвідділів поліції Одещини. Спільники здійснили незаконну порубку дерев породи «дуб», «ясен», «клен» та лісових насаджень на території земель АТ «Укрзалізниця» з метою подальшого продажу лісопродукції та отримання коштів.

Такими протиправними діями довкіллю завдано майже 7 млн. грн. збитків.

Під час проведених обшуків за місцем події та мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили 5,2 кубометрів дров та інші лісоматеріали, автомобіль «Volkswagen LT», бензопили, сокири, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури