Зловмисник, який побив матір кочергою перебуватиме під вартою

За процесуального керівництва Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Березнівський районний суд відправив під варту на 30 діб 58-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй 91-річній матері (ч. 1 ст. 121 КК України, з позначкою «домашнє насильство»).

Нагадаємо, житель Соснівської територіальної громади 12 січня цього року в ході сімейної суперечки, на ґрунті зловживання спиртними напоями, вдарив лежачу матір. Коли вона почала кричати — взяв металеву кочергу, якою наніс їй ще один удар по голові.

Медики діагностували у жінки відкриту черепно-мозкову травму, численні забої та травми.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний запевняв, що розкаюється і пояснив, що не мав на меті завдавати тяжких ушкоджень, а причиною такого вчинку назвав алкоголь.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №4 (м. Березне) Рівненського РУП РВП ГУНП в області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Рівненська обласна прокуратура