Зловмисники ошукували чоловіків під час фіктивних побачень

Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно членів організованої злочинної групи

Досудове розслідування щодо організатора та ще чотирьох учасників угруповання, які шахрайським способом заволодівали грошима потерпілих, завершено. Обвинуваченим загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Нагадаємо що, у грудні 2021 року працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції столичного у м. Києві за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи, які ошукували громадян під час фейкових побачень.

Організував схему громадянин росії, 1999 року народження. До складу злочинного угруповання входило ще 4 осіб, серед яких уродженка Волині, 2002 року народження, киянка 2004 року народження, уродженець Закарпаття, 1997 року народження, та киянин, 1986 року народження. Спільники створили у соціальній мережі анкети з акаунтами привабливих дівчат, які нібито у пошуках заможних чоловіків. Своїх жертв шахраї запрошували у кафе в Печерському районі столиці, куди сторонніх не пускали й обслуговували виключно тих чоловіків, яких приводили учасниці схеми.

План зловмисників полягав у наступному — під час зустрічі у закладі дівчата замовляли нібито дорогі алкогольні напої та їжу на виніс, як обіцянка продовження вечора. Отримавши замовлення, за яке розраховувались потенційні жертви, дівчата забирала з собою пакунок, де насправді не було дорогих продуктів. На виході з кафе дівчатам нібито терміново потрібно додому, тож вони залишали чоловіків, а самі поверталася у заклад з оплаченим «замовленням» та передавала його для використання з іншим потерпілим.

Під час чергового фейкового побачення правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили їм про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Наразі слідчими завершено досудове розслідування, обвинувальний акт стосовно п’яти підозрюваних скеровано до Печерського районного суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва