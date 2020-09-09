Зловмисники виготовляли фальшиві документи і голографічні елементи

У Тернополі поліція затримала групу осіб, яка займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів

Зловмисники налагодили схему виробництва та реалізації на території України підроблених документів, які містять захисні голографічні елементи.

ІD-карти — паспорти громадян Польщі, Литви, Румунії, Болгарії, Словаччини — та водійські посвідчення, зловмисники виготовляли на замовлення клієнтів за 120-350 євро.

Після замовлення «клієнти» вносили завдаток — тисячу гривень — на відповідну банківську карту, решту — накладеним платежем у поштовому відділенні при отриманні товару.

Національна поліція України