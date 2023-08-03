Зловмисник катував та п’ять діб не випускав з оселі жінку з дітьми

Поліцейські Новгород-Сіверщини затримали 46-річного мешканця Коропської громади, який упродовж п’яти діб знущався над своєю співмешканкою, її 12-річним сином та 11-річною дочкою. Чоловік увесь цей час не випускав їх з будинку та вчиняв катування.

Близько опівночі 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера Коропської громади, яка розповіла, що до неї прийшла місцева мешканка з двома дітьми. На тілі жінки та її дітей були численні тілесні ушкодження та сліди катування.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції та соціальних служб.

Поліцейські невідкладно помістили жінку та її дітей до лікарні.

Потерпіла розповіла поліції, що 28 липня вони з дітьми проходили повз двір сусіда. Діти дотягнулися через паркан і зірвали 4 персики з сусідського дерева.

Вдома про це дізнався її нетверезий співмешканець і вирішив покарати дітей. Розлючений чоловік побив дітлахів, а потім і їхню матір.

Упродовж кількох днів кривдник продовжував вживати алкоголь, не випускав з будинку жінку з дітьми та всіляко знущався з них: жорстоко бив, ображав, самостійно поголив їм волосся на голові. Телефон у співмешканки зловмисник відібрав, тож вона не могла зателефонувати на «102». Лише в ніч на 3 серпня потерпілі змогли втекти з будинку та одразу ж побігли до фельдшерки.

Нині жінка з дітьми перебувають у лікарні, з ними працюють психологи та співробітники ювенальної превенції. Відомо, що сім’я не перебувала на обліках поліції. Раніше заяв чи скарг на співмешканця від жінки не надходило.

Зловмисника поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури кваліфікують дії зловмисника за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України (катування). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

В ході досудового розслідування можлива додаткова правова кваліфікація дій фігуранта.

Поліція Чернігівської області