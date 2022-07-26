Зловмисник продав авто, яке взяв у прокаті “на потреби ЗСУ”

Зловмисник безкоштовно взяв у прокаті легковик нібито на потреби української армії, однак аби збагатитися, продав його. За такі злочинні дії фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся власник фірми прокату транспортних засобів із заявою про зникнення автівки, яку він дав у безкоштовне тимчасове користування нібито одному із волонтерів. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Як розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Олександр Василенко, правоохоронці встановили усі обставини скоєного та викрили чоловіка, причетного до викрадення авто:

«Ми з’ясували, що уродженець Київщини, користуючись ситуацією в країні, представився волонтером та попросив у прокат легковик «Опель» нібито для потреб Збройних Сил України. Даний автомобіль чоловік зобов’язувався повернути по закінченню терміну договору або за першою вимогою власника. Однак зловмисник спочатку використовував транспортний засіб у власних цілях, а згодом продав його своєму знайомому».

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі зібрали належну доказову базу та за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомили 28-річному фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років. Наразі транспортний засіб вилучено в якості речового доказу та незабаром буде повернуто власнику.

Відділ комунікації поліції Києва