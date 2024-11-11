Зловмисник збував у Києві зброю, вибухівку та наркотики

Від своєї злочинної діяльності отримував щомісяця 200 тисяч гривень. На час слідства він перебував під вартою, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

У лютому поточного року співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківського окружної прокуратури міста Києва та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 затримали зловмисника, який збував зброю, боєприпаси та наркотики на території міста Києва.

За словами заступника начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Івана Негуриці, правоохоронці встановили, що 50-річний місцевий мешканець організував у столиці збут вогнепальної зброї та бойових припасів, а також налагодив розповсюдження наркотиків і психотропів:

«Ми провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у гаражному приміщенні де вилучили перероблений пістолети, набої, гранати Ф-1 з запалами та близько сотні патронів різного калібру. Крім того, вилучили «Альфа-PVP», амфетамін, канабіс та МДМА. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку сягала близько пів мільйона гривень».

Тоді, зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2, 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України.

«Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт ми скерували до Шевченківського районного суду міста Києва. За вчинене порушнику загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна»,- додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва