Зловмисники переправляли ухилянтів через кордон за підробленими посвідченнями про інвалідність

У фігурантів під час слідчих дій вилучено чотири мільйони гривень, отриманих в результаті злочинної діяльності. Протиправний механізм переправлення за кордон чоловіків налагодили два мешканці Львова: вони виготовляли високоякісні підроблені пенсійні посвідчення у зв‘язку з інвалідністю.

«Клієнтів» знаходили завдяки рекомендаціям тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. Така послуга коштувала 11 тисяч євро.

Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України провели обшук за місцем фактичного перебування підозрюваних у Львові, в ході якого виявлено та вилучено мічені кошти, що передавалися їм під контролем правоохоронців за вчиненням злочину. Під час обшуку вилучено чотири мільйони гривень — ймовірно, отримані злочинним шляхом за продаж підроблених документів.

Зловмисників затримано. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру у незаконному переправлянню осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою осіб (ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України).

Їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України