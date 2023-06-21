Зловмисники під виглядом газових контролерів викрали гроші у пенсіонерки

До 96-річної жительки міста Коростеня завітали двоє чоловіків, які представились працівниками газової служби. Поки один перевіряв газові прилади, інший шукав гроші.

У результаті такого візиту з комода жінки зникли кошти, у розмірі місячної пенсії, тому вона одразу звернулася до поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Спільно з працівниками кримінальної поліції правоохоронці розшукали одного з чоловіків, який причетний до події.

Ним виявився 45-річний місцевий житель, який у скоєному зізнався. За такі протиправні діяння, а саме крадіжку ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Особу напарника встановлюють.

Поліція Житомирщини застерігає: перевіряйте службові посвідчення осіб, які під різними приводами намагаються проникнути у ваш дім. Надавайте показники самостійно. Допомагайте людям похилого віку у даних послугах. Будьте обачні та обережні.

Відділ комунікації поліції Житомирської області