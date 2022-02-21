Зловживання впливом: бухгалтерку державного підприємства викрито на хабарі в 1 тисячу доларів

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру бухгалтеру ДП «ХЕМЗ» за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2022 року до бухгалтера ДП «Харківський електромеханічний завод» звернувся чоловік, щоб отримати документ про виключення кімнати, розташованої в будинку по пр. Московському, з числа службового житла для проведення подальшої приватизації.



Бухгалтерка повідомила, що такий документ за підписом керівництва державного підприємства «коштує» 1 тисячу доларів США.

18 лютого 2022 року, одержавши вказану суму коштів, бухгалтерка надала чоловіку необхідний йому документ. Того ж дня їй повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури