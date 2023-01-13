Знешкоджено злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Полтавщини

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни.

У результаті спецоперації у Полтавській області нейтралізовано потужне кримінальне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху місцевих жителів.

Зловмисники налагодили масштабний збут наркотиків і психотропів на території регіону.

Великі партії заборонених речовин продавали через розгалужену мережу наркодилерів або використовували систему так званих «закладок».

Сотні тис. грн незаконних «прибутків» вони направляли до злодійської «каси» для підтримки криміналітету та розширення злочинного впливу на інші регіони.

Крім того учасники банди активно озброювались. Для цього організували підпільний «цех» з переробки травматичних пістолетів у бойові зразки.

За оперативними даними, зловмисники намагались залякувати людей, щоб запобігти зверненням до правоохоронних органів щодо діяльності банди.

У таких випадках учасники угруповання погрожували громадянам насильством або фізичною розправою.

За даними слідства, до складу злочинної групи входило до 10 осіб. Серед них – кримінальники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Їхньою діяльністю керував місцевий кримінальний «авторитет», який постійно намагався залучати до банди нових учасників.

Під час 17 обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили незареєстровану зброю і підготовлені до збуту наркотики.

За матеріалами СБУ, організатору та шести активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим фігурантам та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Полтавської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України