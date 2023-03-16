Зрадник очолив створену окупантами «сільську адміністрацію» на Херсонщині

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування мешканцю Херсонщини повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що в період квітня-червня 2022 року чоловік прийняв пропозицію представників окупаційної адміністрації рф та обійняв псевдопосаду старости так званої сільської адміністрації с. Гладківка. Підтримуючи дії рф щодо окупації території України, підозрюваний розпочав здійснення управлінської діяльності на Херсонщині та надавав допомогу у веденні підривної діяльності проти України.

До тимчасової окупації російськими військовими населеного пункту чоловік працював там вчителем у загальноосвітній школі. Раніше також був депутатом Гладківської сільської ради від радикальної проросійської партії.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури