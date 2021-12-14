Зв’язали сторожа та пограбували склад: поліція Київщини викрила злочинну групу грабіжників

Вночі 27 листопада у селі Дмитрівка четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, числені ящики із цигарками.

Поліція провела комплекс слідчо-оперативних та розшукових дій та встановила мікроавтобус на якому пересувались зловмисники та осіб, причетних до скоєння грабежу.

Як з’ясувалося, злочинну діяльність здійснювали 42-річний житель Вишгородщини разом із 29, 30, 33 річними спільниками з Києва та Сумщини. Чоловіки використовували досконалі методи конспірації: змінювали номерні знаки та пристрої зв’язку.

За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, зокрема техніку, гроші, зброю. Організатора групи нині затримано, ще двом особам повідомлено про підозру підозру за ч.3 ст.186 (Грабіж). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області