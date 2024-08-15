Багатостраждальне метро на Виноградар продовжать будувати 30 місяців

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Укладено договір на продовження робіт. Переможцем тендеру стало ТОВ «Група компаній «Автострада».

Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендеру стало ТОВ “Група компаній “Автострада”.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КП “Київський метрополітен”.

Закупівлю проводили на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн.

Зараз триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

“Будівництво метро на Виноградар – важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями”, – зазначили у “Київському метрополітені”.

Наразі на об’єкті побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції “Мостицька” до станції “Сирець”. Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом “стіна в ґрунті”, кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

У грудні 2023 року КП “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд» через незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

Також за позовом Київського метрополітену у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини авансу, використання якого не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій. // LB.ua

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