Президент США Джо Байден затвердив скасування 25% мита на імпорт сталі з України.

Як повідомили у Білому домі, безмитний імпорт триватиме протягом одного року, передає УНН.

«У світлі дискусій з питань безпеки та значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні є особливим випадком. Я ухвалив рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів та похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік», — йдеться у заяві Байдена.

Йдеться про 25% мито на українську сталь, яке було введено в 2018 році при адміністрації Дональда Трампа.