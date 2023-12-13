Данія виділить Україні 1 мільярд євро допомоги
Наша держава вже отримала від країни-партнера 2,8 млрд у вигляді військової допомоги та ще 378 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги.
Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на суму 1 мільярд євро, передає Sky News.
Як зазначила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен на прес-конференції в Осло, у четвер вона представить ініціативу на розгляд парламенту.
Данія вже виділила Україні близько 2,8 млрд у вигляді військової допомоги та ще 378 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги.
- Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому саміті Україна-Північна Європа, що відбувся у Норвегії, за участі президента Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон.
- Метте Фредеріксен повідомила, що Данія виділить Україні понад 8 млрд на наступні роки та разом із союзниками надасть F-16. Також парламент розгляне надання нової допомоги – включно з безпілотниками та іншим необхідним для боротьби обладнанням.