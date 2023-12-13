Данія виділить Україні 1 мільярд євро допомоги

Наша держава вже отримала від країни-партнера 2,8 млрд у вигляді військової допомоги та ще 378 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги.

Уряд Данії надасть новий пакет підтримки України на суму 1 мільярд євро, передає Sky News.

Як зазначила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен на прес-конференції в Осло, у четвер вона представить ініціативу на розгляд парламенту.

Данія вже виділила Україні близько 2,8 млрд у вигляді військової допомоги та ще 378 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги.