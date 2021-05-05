Дропшиппинг: что это и почему растет его популярность в Украине

Дропшиппинг – это довольно перспективный метод перепродажи товаров, который может стать настоящей находкой для начинающих бизнесменов. Он позволяет получить большую прибыль без крупных вложений и аренды помещения.

К примеру, кого-то интересуют мобильные аксессуары оптом, но нет возможности закупать изделия заранее. В этом случае можно оформить заказ по дропшиппингу, и продукция от поставщика отправиться прямо к клиенту. В чем же суть такого метода? Специалисты компании mobo рассказывают об этом более детально.

Что представляет собой продажа по дропшиппингу?

Выбирая этот вид деятельности, вы становитесь посредником между клиентом и поставщиком. Ярким примером является дропшиппинг мобильных аксессуаров. В этом случае продавец (посредник) создает свой интернет-магазин, где размещает позиции, доступные к заказу. Эти товары не передаются продавцу, а хранятся на складе самого поставщика.

Роль посредника здесь заключается в том, чтобы передать полученный от покупателя заказ непосредственно поставщику. Он уже формирует посылку и отправляет по нужному адресу. В качестве поставщика может выступать:

дистрибьютор;

оптовый магазин;

производитель.

Выгода для продавца заключается в установленной наценке. Это значение равно разнице между оптовой стоимостью продукции и ценой, по которой посредник продал товар, — отмечают представители компании.

Как наладить продажи по дропшиппингу?

Чтобы организовать успешную схему работы по этому методу, необходимо тщательно спланировать все действия. Стандартный процесс включает несколько этапов:

поиск поставщиков, предоставляющих товар по дропшиппингу;

выбор подходящих позиций для перепродажи;

создание интернет-ресурса, где будут размещены товары для заказа (обычно это сайт интернет-магазина);

настройка рекламы.

Найти компанию, предлагающую такие условия продажи, не составит труда. Для этого нужно поискать их контакты в интернете. Среди предложенных вариантов можно выбрать несколько компаний, и узнать их условия. Далее нужно найти специалиста, который сможет создать интернет-магазин под выбранный тип продукции.

В случае ограниченного бюджета, можно создать страницы в социальных сетях. Остается разместить товары и настроить рекламу. Чтобы о вас узнало много потенциальных клиентов, можно использовать всевозможные каналы: поисковое продвижение, контекстная реклама, таргет и т.д.

Дополнительные нюансы работы по дропшиппингу можно узнать непосредственно у поставщиков. Специалисты таких компаний с радостью помогут определиться с позициями. При выборе поставщика обязательно обратите внимание не только на цену продукции, но и её качество. Ведь получать претензии по товару придется вам, а не поставщику.